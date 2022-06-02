ABD'den Erdoğan'a 'Suriye' mesajı: ... görmek istemiyoruz

'ÇABALARIMIZI TEHLİKEYE ATACAK HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUZ'





STOLTENBERG: LİDERLERLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİM





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili mesajlar verdi.Antony Blinken, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planları konusunda uyararak böyle bir adımın bölgeyi riske atacağını söyledi.DW Türkçe'deki habere göre Türkiye'yi 2019 yılında ABD ile varılan mutabakatta belirlenen ateşkes hatlarına riayet etmeye çağıran Blinken, olası bir operasyonla ilgili olarak "Bu, karşı olacağımız bir şeydir. Endişemiz, yeni herhangi bir askeri operasyonun bölgedeki istikrarı zayıflatması, kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatı yaratmasıdır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.Blinken açıklamasında ayrıca YPG'nin adını vermeden Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin önemine de vurgu yaptı. ABD Dışişleri Bakanı, "Suriye içinde IŞİD'e karşı savaşı partnerler yoluyla etkili bir şekilde sürdürüyoruz ve IŞİD'i içine tıktığımız kutuda tutmak için gösterilen çabaları tehlikeye atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz" diye konuştu.YPG'nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin IŞİD'e karşı karadaki en önemli müttefiki konumundaydı. Türkiye ise YPG'yi PKK'nin Suriye kolu olarak görüyor. ABD ve Batılı ülkeler PKK'yi "terör örgütü" olarak kabul etmelerine rağmen YPG konusunda bu tür bir karar almış değiller. Konu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine yönelik muhalefetinin de ana unsurlarından birini oluşturuyor. Türk hükümeti, iki ülkeyi "teröre destek vermek"le suçluyor.Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "önümüzdeki günlerde" Brüksel'de İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den üst düzey yetkilileri bir araya getirecek bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantıda Türkiye'nin dile getirdiği endişelerin görüşüleceğini belirten Stoltenberg, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç ve Finlandiya liderleriyle yakın temas halindeyim" dedi.Erdoğan bugün konuyla ilgili olarak, Türkiye'nin onayı olmadan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği mümkün olmadığı için yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını söylemiş ve "Arayan arayana. Niçin bu ülkelerin üyeliğine karşı olduğumuzu örnekleri ve gerekçeleriyle anlattık. Şu ana kadar da önümüze bizim ihtirazı kayıtlarımızı izale edecek somut herhangi bir belge konabilmiş değildir. AB üyeliği sürecimiz başta olmak üzere pek çok acı tecrübeyle belgeye bağlanmamış sözlere inanmamız asla mümkün değildir" demişti.