ABD'den İsveç ve Finlandiya'ya destek vurgusu

DW'ningöre, ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuruları "güçlü bir şekilde desteklediğini" söyledi. Biden ayrıca bu ülkelerin başvuru sürecinde herhangi bir "saldırganlık"la karşılaşmaları hâlinde ABD'nin destek vereceğini belirtti.Yaptığı açıklamada "Bu tarihi başvuruları memnuniyetle karşılıyorum ve güçlü bir şekilde destekliyorum" ifadesini kullanan Biden, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin "savunma işbirliklerini daha da güçlendireceğini ve tüm transatlantik ittifakına fayda sağlayacağını" söyledi.Biden, "ABD, ortak güvenliğimize yönelik tüm tehditlere karşı tetikte kalmak, saldırıları ya da saldırı tehditlerini caydırmak ve karşı koymak için Finlandiya ve İsveç'le birlikte çalışacaktır" dedi.Biden, bu iki ülkeyi bir an önce "tarihin en güçlü savunma ittifakına" kazandırabilmek amacıyla ABD Kongresi ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.Biden yarın Beyaz Saray'da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u ağırlayacak.Niinisto dün Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliklerinin ABD tarafından hızlı bir şekilde onaylanmasının tüm sürecin daha çabuk sonuçlanması açısından önem teşkil ettiğini söylemişti. "Orada hızlı bir süreç olursa, bunun tüm süreç açısından zaman çizelgesine de yardımı olur" diyen Fin lider, bahsettiği konunun "bu bağlamda çok önemli olduğunu" ifade etmişti.Biden yönetimi daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin itirazlarına karşın NATO'nun bir konsensüse ulaşabileceğinden emin olduğu vurgusu yapmıştı.İsveç ve Finlandiya'nın yaptığı başvurular sonrası üye ülkelerdeki onay süreci de başladı. Çek hükümeti, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine oybirliğiyle onay verdi.Çek Başbakan Petr Fiala, her iki ülkenin de NATO'ya katılma kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Çek lider, hem İsveç hem de Finlandiya ordularının üyelik için gerekli tüm kriterleri karşıladığını belirtti.Üyelik protokolünün Çek parlamentosunun her iki kanadı tarafından da onaylanması gerekiyor. Çekya Başbakanı Fiala, iktidar partileri parlamentonun iki kanadında da çoğunluğu elinde bulundurduğu için onay sürecinin tamamlanmasının önünde herhangi bir engel görmediğini söyledi.