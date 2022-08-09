ABD'den Ruble anlaşmasına tepki: Türkiye, yasadışı varlıklar için güvenli liman olmamalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus varlıklar veya işlemleri için Türkiye’nin güvenli bir liman haline gelmemesi yönünde çağrıda bulunduklarını açıkladı.







AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi ve bazı ekonomik anlaşmalara imza attı. Ukrayna saldırılarından dolayı ABD ve Batılı ülkelerin ambargo uyguladığı Rusya ile varılan bu anlaşmalar konusunda Amerikan yönetiminden bir uyarı geldi.





Türkiye’nin Rusya ile ekonomik alanda daha da yakınlaştığına işaret eden bazı yeni anlaşmalar yapması Batı başkentlerinde de yankılanırken ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu. Bakanlık gelişmeleri yakından izlediklerini, Türkiye’de yasadışı Rus parası olduğuna ilişkin bir kanıt görünmediğini belirtti.





Varılan anlaşmalara ilişkin Bloomberg HT’nin sorularını yazılı olarak yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Türkiye’nin Rusya’nın saldırganlığı karşısında Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini ifade ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’nın eylemini ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdiğini hatırlatmak istiyoruz” denildi.





Türkiye’yi yasadışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdıklarını da belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, “Verileri dikkatle izliyoruz ve şu ana kadar Türkiye’de yasadışı Rus parası olduğuna dair bir kanıt yok gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.





“Müttefikleri, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik adımlar atmaya teşvik etmeye devam ediyoruz” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı, uzun vadede enerji güvenliğini artırma çabalarına yardımcı olmak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirtti.