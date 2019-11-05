Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suriye'deki Kürt güçler açıklaması /05 Kasım 2019 21:29

ABD'den Suriye'deki Kürt güçler açıklaması

ABD yönetiminin Suriye'den çekilme, ardından sınırlı sayıda ve petrol bölgesine yeniden asker gönderme kararının ardından, ABD karar mekanizmalarında, 'Suriye'den çekilme kararı Kürtlerden gelen istihbaratın yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Kör olabiliriz' endişesinin baş göstermesine neden oldu.

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Hala ABD yönetiminde görevde bulunan ya da emekli olmuş isimler, Kuzey Suriye'den çekime kararının ABD'nin çıkarlarına vurabileceği darbeyi değerlendirmeye devam ediyor.

YahooNews'dan Sean D. Naylor'un haberine göre, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin, ABD istihbaratı ile Irak ve Suriye Kürt güçleri arasında titizlikle inşa edilen bağların zarar görmesi anlamına gelebileceği yorumları yapılıyor. 

Ortadoğu'da uzun süre görev alan ve halen ABD yönetiminde bulunan bir yetkiliye göre, IŞİD'in yok edilmesinde başat aktör konumundaki Iraklı ve Suriyeli Kürtler aynı zamanda ABD'li ortaklarına istihbarat sağlamada da kilit konuma sahipti.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi yakından bilen ABD'li yetkili, 'Kürtlerden aldığımız istihbarat inanılmazdı' dedi ve 26 Ocak'ta IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesine neden olan Kürt istihbaratına dikkat çekti. 

'Bu istihbaratı verenler Kürtlerdi' diye konuşan yetkili, ABD'nin çekilmesinin ABD'nin bu tür istihbarata erişim kapasitesini riske attığını ve ABD'nin istihbarat tekniklerine olumsuz yansıyabileceğini belirtti. 

Savunma Bakanlığında üst düzey bir görevde bulunan yetkili, 'Suriye hükümetinin Fırat Nehri hattındaki artan kontrolü nedeniyle, Suriyeli Kürtlerle istihbarat ilişkisinin uzun vadede zorlaşacağı aşikar' dedi.

Aynı yetkili, 'Bu ilişkileri doğu Suriye'de ilerletemiyorsak, kör olabiliriz. Kürtlerle mükemmel bir ilişkimiz vardı, özellikle Suriye'de. Sahada istihbarat toplama konusunda son yıllarda olağanüstü değerli ortak durumundaydılar. İstihbarat, gözetleme ve hava araçları ile elde edemeyeceğiniz türden bilgiler' yorumunu yaptı."
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