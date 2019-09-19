Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye NATO eleştirisi /19 Eylül 2019 08:23

ABD'den Türkiye'ye NATO eleştirisi

‘Türkiye’ye yaptırım’ çağrısını yineleyen Amerikalı Senatör Rick Scott, “NATO’nun özgürlük ve demokrasiyi savunma hedefinin altını oyuyorlar” dedi.

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Kronosnews'ten Sıtkı Özcan'ın haberine göre Temmuz ayında ABD Senatosu’na Türkiye’ye S-400 alımından dolayı yaptırım uygulanması öngören bir tasarı sunan Senatör Rick Scott, çağrısını yineledi.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Cumhuriyetçi senatör, Türk hükümetinin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ABD için bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Scott, “ABD yönetimini, NATO’nun özgürlük ve demokrasiyi koruma hedeflerinin altını oyan Türkiye’ye yaptırım uygulamaya çağırıyorum” dedi.

Scott, Temmuz ayında Cumhuriyetçi meslektaşı Todd Young’la birlikte Senato’ya sunduğu tasarıda Türk hükümetine acil olarak yaptırım uygulanmasını ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin yeniden gözden geçirilmesini istemişti.

Pek çok Demokrat ve Cumhuriyetçi senatör destek verdiği tasarının Senato’ya sunulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’deki tüm Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray’a davet ederek basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmişti.

Kongre’nin Başkan’a bir an önce imzalaması için baskı yaptığı Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması (CAATSA) yasası, ‘Rus savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kişi ve kurumlarla iş yapan şahıs ya da kurumlara yaptırım uygulanmasını’ öngörüyor. ABD Başkanı’nın, 12 yaptırımdan oluşan bu paket içinden en az 5’ini seçerek uylama zorunluluğu bulunuyor.
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