ABD'den Türkiye'ye ‘Rojava'ya operasyon' yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Bizim açımızdan tüm tarafların Suriye'de istikrarı ileriye götürmek ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulmak çalışmak için ateşkes hatlarını koruması ve bunlara saygı göstermesi çok önemlidir. NATO müttefikimiz Türkiye ile birçok ortak çıkarımız var. Terörle mücadele de bunlardan biridir. Suriye'deki krizi bitirmek, bölgedeki kötü etkiyi bitirmek de bunun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.







Suriye'deki çatışmanın sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesi konusunda Türk müttefikleri ile aynı çıkarı paylaştıkları kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü ayrıca, “Suriye'nin diğer komşuları ve bölgedeki diğer ortaklarımızla yaptığımız gibi, Ankara ile Suriye politikası konusunda istişare etmeye devam edeceğiz” dedi.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Erdoğan-Biden görüşmesinde “Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların” konuşulduğu belirtilmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında Biden ile görüşmede Rojava ve YPG konusunun gündeme gelip gelmediği ile ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:





"Şüphesiz Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK, PYD gibi bunların özellikle ABD'den aldıkları destek konusunda kendilerine üzüntümüzü bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bize verdiği üzüntüleri belirttik. Dayanışmamızı zedeleyen adımlar olduğunu söyledik. Dışişleri bakanlarımızın daha çok irtibatta olması gerektiğini söyledik. Bundan sonraki süreç herhalde böyle devam etmeyecektir."



