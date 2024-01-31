ABD'den Türkiye'ye: Şimdi de F-35 teklifi

F-16'lar ABD için öncelikli

Ziyaret sırasında CNN Türk kanalına röportaj veren Nuland, Türkiye'nin ABD yapımı F-16 jetlerinin ve modernizasyon kitlerinin satın alınması için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyan anlaşma konusunda da konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemi alımıyla ilgili durumu çözmesi halinde F-35 ailesine yeniden katılabileceğini belirtti.Ankara'da temaslarda bulunan Nuland "Patriot satışını müzakere ediyorduk ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti... Açıkçası, eğer S-400 meselesini çözebilirsek, ki bunu istiyoruz, ABD Türkiye'yi F-35 ailesine geri kabul etmekten memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken de Türkiye'nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız." dedi.Nuland ziyaretinin, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının hemen sonrasına denk gelmesinin tesadüf olmadığını ve iki ülke arasındaki ilişkileri "yeniden canlandırmak" amacını taşıdığını belirtti.Nuland, "Türkiye'nin F-16 filosunu geliştirmesinin Amerikan güvenliği ve bu düzeyde tam aktif ve katılımcı olmanın müttefikler arasında yük paylaşımı için önemli olduğu" konusunda Amerikalı milletvekillerini ikna etmek için çaba sarf edildiğini bildirdi.Nuland ayrıca yeni jetlerin ne zamana hazır olacağını bilmediğini, ancak Türkiye’nin bu jetlere kavuşmasının ABD için öncelikli olduğunu da sözlerine ekledi.ABD Dışişleri Bakanlığı, TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu. 15 günlük bildirim süresi cuma günü başladı.