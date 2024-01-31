Yunanistan ‘altın vize’ye zam yapacak

Yunanistan’da ‘altın vize’ye rekor talep geldi





İsrail ve İngiliz yatırımcı sayısında artış





Yunanistan’da yabancı yatırımcılara birçok avantajla birlikte 5 yıllık oturma izni almayı sağlayan ‘altın vize’ uygulamasında hükümet gayrimenkul yatırımı yapma sınırını artırmaya hazırlanıyor.Atina yönetimi, oturum izni vermek için Avrupa Birliği (AB) dışı ülke vatandaşlarından istediği bazı bölgelerde en az 250 bin euro değerindeki gayrimenkul yatırımı yapma sınırını 500 bin euroya çıkarma konusundaki senaryolar üzerinde çalışıyor.‘Altın vize’ 5 yıllık oturum izninin yanı sıra sahiplerine Schengen bölgesi içinde vizesiz seyahat hakkı, Yunanistan'da iş kurma ve eğitim hakkı tanıyor.Son dönemde ‘altın vize’ uygulamasıyla oturum izni almak için gelen yoğun başvurular yüzünden Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 12 kilometre uzaklıktaki Pire ve Selanik yakınlarındaki Halkidiki kasabasıyla turistik Rodos ve Girit gibi adalarda mülk satışları yükselişe geçmiş durumda.Atina'nın merkezi, popüler kuzey ve güney banliyöleriyle, başkente yakın adalarda asgari sınırın 500 bin euroya çekileceği bekleniyor.Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ‘altın vize’ için sınırların artırılacağı ve buradan elde edilecek gelirin daha iyi bir kullanılması için gereken önlemlerin alınacağı mesajını verdi.AB içinde diğer üye ülkelere oranla ‘altın vize’ için yapılması gereken emlak yatırımı açısından en uygun ülke Yunanistan gösteriliyor.İngiltere’deki yurt dışı yatırımlarla ilgili faaliyette bulunan şirketlerden Astons, Yunanistan’ın ''altın vize’ uygulamasının yabancı yatırımcılar için 250 bin euro gibi en düşük eşik nedeniyle Avrupa çapında en çekici programlardan biri olduğunu vurguluyor.Öte yandan ülkeye ‘altın vize’ talebinde bulunan İngiliz ve İsrail vatandaşlarının sayısında önemli artış yaşanıyor.Kathimerini gazetesinin haberine göre, İngiltere’nin AB’den çıkması (Brexit) geçen yıl ocak ve kasım ayları arasında İngiliz başvurularının 208’den 370’e çıkmasına neden oldu. Ortadoğu’daki gerilim yüzünden ise İsrailli yatırımcılarda da ‘altın vize’ başvuru sayısı 103’ten 183’e yükseldi.AB'de 'altın vize' tartışması: En fazla Türkler, Çinliler ve Ruslara oturum veren Yunanistan hedefteFakat bu yükselişler Yunanistan’a ‘altın vize’ için başvuran ilk üç ülke sırlamasında bir değişikliğe neden olmadı. Podyumda Çin ve Rusya vatandaşları birinci ve ikinci olurken üçüncü basamakta Türk vatandaşları alıyor.