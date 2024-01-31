Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan başbakanı istifa etti /31 Ocak 2024 08:32

Gürcistan başbakanı istifa etti

Garibaşvili, sonbaharda yapılacak genel seçimlere hazırlık amacıyla iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi'nin başkanlık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, bu yıl yapılacak ulusal seçimler öncesinde siyasi bir partide görev almak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi'nin başkanlığı teklifini kabul ettiğini açıklayan siyasetçi, "Sonbaharda yeni bir parlamento seçeceğiz ve Gürcistan Rüyası diğer hedeflere ulaşma yolunda ilerlemeye devam etmek için kararlı bir şekilde seçimleri kazanmaya hazırlanmalı." dedi.

Garibaşvili'nin istifası, Gürcü Rüyası'nın kurucusu milyarder Bidzina İvanişvili'nin partinin onursal başkanı unvanını geri almasından bir ay sonra gelmesi dikkatleri çekti.

Rusya ile bağları olan varlıklı bir isim olan İvanişvili daha önce 2012-2013 yılları arasında başbakan olarak görev yapmıştı.

Gürcistan Rüyası, Rusya'ya yönelik yaptırımları ya da Ukrayna'ya askeri destek sağlanmasını desteklemeyen bir politika güdüyor. Geçen yıl parti, Rusya'dakini andıran bir 'yabancı ajan kayıt yasa tasarısı' önerisini halkın yoğun protestoları üzerine geri çekmek zorunda kalmıştı.

Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket'in başkanı Levan Kabeişvili, Garibaşvili'nin istifasıyla ilgili endişelerini dile getirerek bunu Ivanişvili'nin siyasi manevralarıyla ilişkilendirdi.

Kabeişvili ayrıca hükümetin halkın çıkarlarına hizmet etmediğini, bunun yerine Ivanişvili ve hükümete yakın isimlerin zenginleşmesine öncelik verdiğini iddia etti.

Garibaşvili 2013-2015 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmuş ve 2021 yılında bu göreve yeniden atanmıştı.
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