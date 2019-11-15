Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye'ye yaptırım konusunda geri adım /15 Kasım 2019 10:57

ABD'den Türkiye'ye yaptırım konusunda geri adım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, Türkiye'ye yaptırım tasarısına onay vermek istemediklerini söyledi.

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Cumhuriyetçi Jim Risch, “Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi” dedi.

Tasarı, Ankara ve Moskova arasındaki S-400 anlaşması ile Türkiye'nin Suriye politikası üzerine gündeme gelmişti.

Trump-Erdoğan görüşmesinde bulunan isimlerden Risch, Ankara'yla S-400 alımıyla ilgili yapılacak görüşmelerdeki gerginliği azaltmak amacıyla senatörlerin Türkiye'ye yaptırım tasarısını "şu anda" geçirmemelerini istediğini söyledi.

Ancak Cumhuriyetçi Senatör “ABD’nin bu ilişkinin altını oymak istemiyor, fakat o silah satışı tamamlanmamalı” ifadesini kullandı.

Aralarında Cumhuriyetçi Jim Risch'in bulunduğu Kongre üyeleri, Ankara'nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ve Barış Pınarı Harekatına karşı Türkiye’ye yaptırım öngören tasarılar hazırlamıştı

Washington, S-400’ler nedeniyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında bulunduğu F-35 programından çıkarmıştı.

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