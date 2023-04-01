Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Ukrayna'ya 2,6 milyar dolarlık mühimmat /01 Nisan 2023 10:52

ABD'den Ukrayna'ya 2,6 milyar dolarlık mühimmat

Amerikalı üç yetkili, Amerika'nın Ukrayna'ya yapacağı 2 milyar 600 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketinin hava gözetim radarları, tanksavar roketleri ve yakıt tankerleri içerebileceğini, paketin Pazartesi günü açıklanmasının beklediğini söyledi.

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Adlarının açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililer, tank mühimmatlarının da bulunduğu çeşitli mühimmatlara ilişkin listenin hafta sonunda kesinlik kazanacağını söyledi. Yetkililer, pakette yer alan ekipmanların ve bunların parasal tutarının değişkenlik gösterebileceğinin altını çizdi.

Yetkililere göre pakette Ukrayna'nın Rus mevzilerini vurmak için kullanabileceği hassas hava mühimmatları, bozulan tank gibi ağır ekipmanların taşınmasına yardımcı olacak araçlar ve Amerika ve müttefiklerinin Kiev'e tedarik ettiği NASAMS hava savunma sistemleri için ilave mühimmat da yer alabilir.

Pakette yer alan askeri malzemeler, Amerika'nın kendi silah stoklarından değil, Başkan Joe Biden'ın savunma sektöründen silah satın almasına olanak tanıyan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarından tedarik edilecek. 2 milyar 600 milyon dolarlık paketin 2 milyar 100 milyon doları, bu girişimden karşılanacak.

Geriye kalan 500 milyon dolarsa ABD başkanlarına ait özel bir fondan karşılanacak. Bu fon, başkanlara, acil bir durumda Amerika'nın mevcut stoklarını kullanma yetkisi tanıyor. Bu paketse Kiev'in Rus işgaline karşı ilkbahar harekatına itici güç sağlamak için tedarik edilecek mühimmattan oluşuyor.

Amerika, Rusya'nın 24 Şubat 2021'de başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'ya 30 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı.
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