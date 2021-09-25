Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den ülkücülere şok: Terör soruşturması başlatıldı /25 Eylül 2021 10:20

ABD'den ülkücülere şok: Terör soruşturması başlatıldı

Fransa'da yasaklanan ve Almanya gibi ülkelerde yasaklanması için girişimlerin olduğu Ülkü Ocakları ile ilgili ABD'den bir adım geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılması" önergesini kabul etti.

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ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının “yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını” öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etti.

Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının “Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının” araştırılmasının öngörüyor.

Önceki gün Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesince kabul edilerek NDAA metnine eklenen madde, tasarının yasalaşmasının ardından 180 gün içinde Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Kongre’ye sunmasını talep ediyor. Bakanlığın raporunda, Ülkü Ocaklarının yabancı terör örgütü kriterlerini neden karşıladığı ya da karşılamadığını değerlendirmesi de bekleniyor.

Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato’da da aynı şekilde kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.
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