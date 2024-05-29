Samanyolu Haber /Dünya / AB'de Rusya alarmı: Ofislerde arama yapılıyor /29 Mayıs 2024 13:16

AB'de Rusya alarmı: Ofislerde arama yapılıyor

Avrupa Parlamentosu'nda seçime günler kala "Rus müdahalesi" araması yapıldı.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bir çalışanın 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimlerine Rusya lehine müdahale etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle arama yapıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nisan 2024'te başlatılan bir dava çerçevesinde Brüksel Federal Adli Polisi, Brüksel Mahkemesi İnceleme Sulh Hakiminin emriyle bir AP çalışanının Schaerbeek ilçesindeki evinde ve AP'deki ofisinde arama yaptı.

Eş zamanlı olarak AB'nin ceza yargılaması işbirliği kurumu olan Eurojust ve Fransız adli makamları ile yakın işbirliği içinde bu çalışanın Strazburg'daki AP binasında bulunan ofisi de arandı.

"Dış müdahale", "pasif yolsuzluk" ve "bir suç örgütüne üyelik" şüphesiyle yapılan aramalara gerekçe olarak söz konusu AP çalışanının, Rusya'nın propagandasını yapmaları için "Avrupa'nın Sesi" (Voice of Europe) isimli haber sitesi aracılığıyla AP milletvekillerine yaklaşması gösterildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimleri öncesinde özellikle Rusya'nın müdahalesine karşı tedbirler alındığını duyurmuştu.
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