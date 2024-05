Tasarruf, AKP çalışanlarını da vurdu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Politika programında tasarruf tedbirleri kapsamında AKP Genel Merkezi çalışanlarının ikramiyelerinin ödenmediğini anlattı. "Bana kritik bir bilgi geldi" diyen Saymaz, AKP'de yaşanan süreci şöyle aktardı:



- AKP, Genel Merkez çalışanlarından tasarrufa gitmiş. Normalde Genel Merkez çalışanlarının maaşları 20 ila 26 bin lira arasında değişiyormuş. Çalışanlara hiçbir şekilde mesai yatırılmıyormuş, bunun yerine dini ve milli bayramlarda ve seçimde bir maaş tutarında ikramiye veriliyormuş. Ancak her seçim sonrası verilen bir maaş ikramiye 31 Mart'tan sonra verilmemiş. Personele herhangi bir açıklama da yapılmamış.



"İKİ SENARYODAN BAHSEDİLİYOR"



- Çalışanlar arasında iki senaryodan bahsediliyormuş. Bunlardan birinci senaryo Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz 'Bu seçim sonuçlarıyla Cumhurbaşkanı'nın önüne ikramiye dosyası götürmeye yüzüm yok' demiş. İkincisi ise yine Demiröz 'Tasarruf tedbirleri kapsamında her yerde kesintiye gidilecek, ikramiyeler de ekstra gider olduğu için bunu yatıramayız' demiş. AKP'nin çalışanları da 'Her türlü fatura yine emekçiye kesiliyor' diye konuşuyorlarmış.



"KENDİ ÇALIŞANINA BUNU REVA GÖREN İŞÇİYE ACIR MI?"



- AKP çalışanları şöyle diyorlar: 'Her gün kahvaltılar, ikramlar, geziler devam ediyor. Kongre binası yıkılıp tekrar tekrar yapılıyor. Yukarıdakiler için herhangi bir tasarruf belirtisi görmüyoruz ancak personele gelince tasarruf adı altında maaşımız, ikramiyemiz verilmiyor' diyerek etraflarına şikayette bulunuyorlarmış.



- Kimileri de seçim ikramiyesine güvenerek kredi çekmiş, çocuğunu okula yazdırmış. AKP kendi çalışanını da mağdur etmiş. Çalışanlar bu konunun kamuoyu tarafından duyulmasını istiyor. Kendi çalışanına bu standardı reva göre AKP; işçiye, memura acır mı?