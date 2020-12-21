AB'den Fiat Chrysler ve PSA'nın birleşmesine koşullu onay

Avrupa Birliği (AB), İtalyan Fiat Chrysler ve Fransız PSA otomotiv şirketlerinin birleşmesine dönük 38 milyar dolarlık anlaşmasını koşullu onayladı.





Avrupa Komisyonu, PSA'nın buna karşılık AB'nin rekabet koşulları doğrultusunda Toyota Motor'un küçük ticari araç üretim kapasitesini artırma ve araçların ve parçaların transfer ücretlerini kısmaya yönelik mutabakatın süresini uzatacağını bildirdi.





AB rekabet yetkilisi Margrethe Vestager, Fiat ve PSA'nın aynı zamanda pazar genişlemesi adına rakiplerinin araç tamir ve bakım ağlarına erişimine izin vereceğini kaydetti.





Stellantis adlı birleşme mutabakatı, Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel ve DS gibi markaları kapsıyor.





Şirketlerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birleşmenin 2021 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi.