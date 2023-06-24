Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Rusya açıklaması: Olayları yakından takip ediyoruz /24 Haziran 2023 12:52

AB'den Rusya açıklaması: Olayları yakından takip ediyoruz

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrıları sonrası Avrupa ülkeleri, olayları "yakından takip" ettilerini bildirdiler.

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Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrıları sonrası Avrupa ülkelerinden Rusya'daki olaylara yönelik açıklamalar geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'daki durumu "yakından takip" ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı durumu yakından takip ediyor. Ukrayna'yı desteklemeye odaklanmış durumdayız" denildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da durumu "sürekli olarak" izlediklerini söyledi.

Duda, "Rusya'daki durum nedeniyle bu sabah Başbakan ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra müttefiklerle de istişarelerde bulunduk. Doğu sınırımızın ötesindeki olayların seyri sürekli olarak izlenmektedir" şeklinde tweet attı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'da yaşananları bir "iç mesele" olarak gördüğünü ve "durumu izlediğini" söyledi.

Sözcü, "Bu Rusya'nın iç meselesidir. Durumu izliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele rejimi uygulamaya konulduğunu bildirdi.
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