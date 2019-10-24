Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li amiralden Trump'a eleştri /24 Ekim 2019 19:50

ABD'li amiralden Trump'a eleştri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ani bir kararla çıkması ve Türkiye'nin askeri harekatına onay vermesi, ABD'li uzman ve eski askerlerin gündemini işgal etmeye devam ediyor.

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ABD merkezli Newsweek'de yer alan habere göre, emekli donanma amirali James Stavridis, Trump'ın Suriye söyleminin gelecekte de ABD dış politikasının karşısına çıkacağını söyledi.

NATO'da komutanlık da yapan Stavridis, yıllar geçse bile Trump'ın Suriye kararının hem ABD'nin hem de müttefiklerinin karşısına çıkacağını belirtti. 

ABD'nin Kuzey Suriye'den çekilmesinin rakiplere yaradığını ifade eden Stavridis, kararın ABD'nin küresel imajı üzerinde de uzun süreli bir leke bırakacağını savundu.Trump, çarşamba günü, Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdığını açıklamıştı.

ABD askerlerinin çekilmesiyle, Türkiye ve Rusya, sekiz yıldır süreçte nihai kararı veren iki taraf oldu. Putin ve Erdoğan, salı günü Soçi'de bir araya gelerek, savaş sonrası Suriyesi'nin nasıl olacağına karar verdi. 

Stavridis, ateşkesin kazananlarının Esad, Putin, Erdoğan ve IŞİD olduğunu dile getirdi. Diğer yandan, ABD'nin güvenilir müttefiki Kürtlerin, İsrail'in ve Arap müttefiklerinin zayıflatıldığını kaydetti.

ABD tarafından terk edilen SDG (Suriye Demokratik Güçleri), Suriye rejiminin yardımına baş vurmak ve Esad'a boyun eğmek zorunda kaldı. Rusya ve Suriye, SDG güçlerini Türkiye tarafından talep edilen güvenli bölge boyunca 18 mil çekilmeye zorladı. Esad ve Ruslar, ülkenin doğusunda büyük ölçüde kontrolü sağladı ve milli birlik önündeki en büyük engellerden birini elimine etti. 

Bu arada da, Türkiye istediği 'güvenli bölge'ye kavuştu ve yeni filiz veren Kürt yapısını da boğdu. Bu kaosta da, düzinelerce IŞİD militanı kaçtı.

Stavridis, Trump'ın yaklaşımının ABD dış politikasının karşısına her zaman çıkacağını ve ABD'nin güvenilirliği konusunda bir soru işareti yarattığını ifade etti."
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