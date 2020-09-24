Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'li bilim insanları Covid-19 gerçeğini anlattı /24 Eylül 2020 19:22

ABD'li bilim insanları Covid-19 gerçeğini anlattı

ABD'li bilim insanları koronavirüsün mutasyon geçirdiğini tespit etti. Mutasyon sonrası virüsün bulaşıcılığı artarken öldürücülüğü konusunda bir değişiklik belirlenmedi.

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Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona adım adım yaklaşıyor. İkinci dalga paniği dünyanın dört bir yanını sararken, ABD’de çok çarpıcı bir araştırmanın sonuçları yayınlandı.

ABD’nin Houston kentindeki Methodist Hastanesi uzmanları, koronavirüsün yapısı açısından ilke imza atan bir çalışma gerçekleştirdi.

7 milyon kişinin yaşadığı şehirde, salgının ilk dönemlerinde hastalığa yakalanan kişiler ile son haftalarda korona olan kişilerden alınan örnekler incelendi. 5 bin virüs genomunu mercek altına alan uzmanlar, ikinci dalganın mutasyon geçirmiş koronavirüsolduğunu öne sürdü.

Virüsün hücrelere girişini sağlayan ‘iğne’ benzeri yapıların sayısının arttığı gözlemlenirken, bu durumun bulaşıcılığı artırdığı belirtildi. Uzmanlar buna karşın virüsün öldürücülüğü konusunda kayda değer bir değişim yaşanmadığını savundu.
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