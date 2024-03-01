ABD'li eski diplomat Küba casusu çıktı

Yıllarca ABD için üst düzey görevlerde çalışan ve büyükelçilik de yapan Victor Manuel Rocha, mahkemede Küba'nın casusu olduğunu itiraf etti.







73 yaşındaki Rocha, 1981'den itibaren Küba hükümetine gizlice bilgi aktarmakla suçlanıyordu. Bu dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi için çalışmıştı ve 1999-2002 arasında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.





BBC'nin aktardığı habere göre Rocha, Perşembe günü Florida eyaletindeki Miami'de görülen mahkemede suçsuz olduğuna ilişkin ilk ifadesini değiştirdi.





12 Nisan'da görülecek duruşmada cezası belli olacak. Bu, Küba ile ABD arasındaki en yüksek profilli casusluk davalarından birinin, beklenmedik şekilde hızla karara bağlanacağı anlamına geliyor.

Kolombiya'da doğan Rocha, New York'ta büyüdü, Yale, Harvard ve Georgetown gibi üniversitelerde okudu. Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, ABD ordusunun Küba’dan sorumlu kısmı olan ABD Güney Komutanlığı'nın özel danışmanı olarak çalıştı.















'KOMUTAN FIDEL CASTRO'





Soruşturmayı yürütenler tarafından toplanan deliller arasında Rocha'nın onlarca yıldır Küba için çalıştığını kabul ettiği, Küba’nın eski lideri Fidel Castro'dan "Komutan" diye söz ettiği ve ABD'yi "düşman" olarak nitelendirdiği gizli kayıtlar da yer alıyor.





CIA'in eski karşı istihbarat şefi James Olson, geçen ay BBC’ye yaptığı açıklamada, olayın Küba'nın istihbarat servislerinin ABD hükümetini nasıl alt ettiğini gösterdiğini söylemişti. Olson, “Küba istihbarat servisine karşı kişisel kin duymamın nedenlerinden biri bize karşı operasyonlarda çok başarılı olmaları" demişti.





Olson, Rocha’nın ömür boyu hapis cezasına çarptılacağını tahmin ettiğini de belirtmişti.