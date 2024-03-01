Gram altında yeni rekor seviye

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 65 lirayı görerek rekor tazeledi.

Dolar/TL'nin 31,32'yi aşarak tarihi zirvesine ulaşması ve altının onsunun yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşması gram altında rekoru beraberinde getirdi.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 0,6 primle 2 bin 53 liradan tamamlamıştı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 0,3 artışla 2 bin 60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 450 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 50 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise PCE verisinin ABD'de fiyat baskılarının azaldığına işaret etmesinin ardından yükselerek bir ayın zirvesine yaklaştı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 44 dolardan alıcı buluyor.









ABD VERİSİ ALTINI YÜKSELTTİ

Dün ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 arttı.





Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.





Altın fiyatları, PCE verisinin ABD'de fiyat baskılarının azaldığına işaret etmesinin ardından yükselerek bir ayın zirvesine yaklaşırken, işlemciler Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları izleyecekler.





Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 70'e yükseldi.





YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Tacirler Yatırım günlük bülteninde ons altındaki yükselişin sürmesini beklediklerini ifade etti.





Bültende şu ifadelere yer verildi:





"Dünkü yükselişi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran ons altında, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz.





Fed’in faiz indirim sürecine yaklaşıldıkça ABD 10 yıllıklardaki gerilemenin ve ons altındaki yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği görüşündeyiz."





City Index kıdemli analisti Matt Simpson ise PCE verisinde kötü bir sürpriz olmamasının piyasaları rahatlattığını belirtti. Simpson, Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarının fiyatları desteklediğini söyledi.





Yapı Kredi günlük bülteninde ise piyasa ile FED arasında oluşan ‘faiz indirim beklentisi farkında’ dengelenme yaşandığı belirtildi.





Bültende "Aradaki farkın kapanması ve FED projeksiyonlarında haziran ayında başlaması muhtemel olan faiz indirimlerine yaklaşıldıkça Altın fiyat hareketlerinde yukarı istek oluşabilir" denildi.