Kırmızı ette fiyatlar uçtu! 15 günde iki zam

Kırmızı et fiyatları cep yakıyor. Kırmızı ete 15 günde iki zam geldi. Kasaplar arasında fiyatlar değişse de 500 TL'nin altında kıyma bulunmuyor.

Son birkaç ay içerisinde kırmız et fiyatlarına gelen artışlar cep yakmaya başladı. Kırmızı etteki pahalılık sonrası tavuk etine yönelen vatandaşlar bir şokla daha karşılaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaolu, kırmızı et fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:





“İstanbul’da kasaplarda 15 günde iki kez zam yapıldı. 15 Şubat itibarıyla Rekabet Kurumu’na ihbarda bulundum. 140 TL’ye ithal edip 160 TL’ye mal olan eti yüksek faturalarla gösterip piyasaya karkas eti 350-400 TL’ye satıyorlar. İthalatı yapan özel sektör firmalarına dikkat. Onlar ucuza ürettikleri eti pahalıya mal etmiş gibi göstererek hem para aklıyor hem de fahiş fiyatla et satılmasına yol açıyorlar. Böyle durumlarda Rekabet Kurumu’nun tespitleri de dikkate alınarak et ithalatının sadece devlet tarafından yapılmasında yarar vardır. Bilindiği üzere önümüzde Ramazan ayı var. Et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerin fiyatlarında ciddi artışlar görüyoruz.





500 LİRAYA ET!

Şu anda Afyon’da karkas fiyatının kilosu 400 TL. Bundan 15 gün önce kıymanın kilosu 350 TL arasındaydı şu anda 480 TL seviyesindedir. Kuşbaşı 380 TL seviyesindeydi 490 TL oldu. Bu fiyatlar İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası için geçerlidir.





TAVUK ETİ FİYATLARI DA ARTTI

Tavuk eti fiyatlarında da artış var. 15 gün önce tavuk göğsü 100 TL seviyesindeydi. 150 liradan satılmaya başladı.





"İFŞA EDİLMELİ"

Rekabet Kurumu 11 büyük et firmasının piyasayı manipüle ettiklerini ön incelemede tespit etti. Buna paralel olarak mutlaka Cumhuriyet savcılıklarının da TCK 237 ve TCK 240 maddelerinde yer alan piyasanın fiyatları manipüle etme ve stokçuluk suçundan ötürü soruşturma başlatması gerekmektedir. Ayrıca soruşturma sonucunda şayet ihlal tespit edilirse bunlar ifşa edilmeli ikinci kez tekrarı söz konusu olduğunda işletmelerine devlet tarafından el konulmalı ya da kapatılmalıdır.