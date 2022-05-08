ABD'Lİ First Lady'den Ukrayna'ya gitti

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı üçüncü ayına yaklaşırken, batılı liderlerin Kiev yönetimini ziyaretleri de devam ediyor.







ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın da bu kapsamda Ukrayna'ya bir ziyarette bulunduğu ve Ukraynalı First Lady Olena Zelenska ile bir araya geldiği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.

OKULU ZİYARET ETTİ







Slovakya ve Romanya'da mülteci kamplarını ziyaret eden Jill Biden, Slovakya'nın ardından Ukrayna'nın Ujgorod kentine geldi. First Lady, Ujgorod Bölge Valisi Viktor Mikita ile görüşmesinin ardından Ukraynalı First Lady Olena Zelenska ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ise bölgede bir okulu ziyaret etti.