Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li iki senatörden Trump'a Türkiye mektubu /02 Aralık 2019 22:24

ABD'li iki senatörden Trump'a Türkiye mektubu

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması tartışmaları devam ediyor. Son olarak iki senatör, yaptırımlarla ilgili ABD Başkanı Trump'a bir mektup gönderdi.

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ABD'de iki senatör Başkan Donald Trump yönetimine mektup yazarak Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen ortak bir mektup kaleme alarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdi. Mektupta 'sabır tükeneli çok oldu, hukuku uygulama zamanı' diyen senatörler, aksi durumun diğer ülkelere 'kötü bir mesaj' olacağını savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan mektuba ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Pompeo, 26 Kasım tarihindeki konuşmasında, Türkiye'nin Rus savunma sistemini test etmesinin endişe verici olduğunu söylemiş, iki ülke arasındaki pürüzün giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.
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