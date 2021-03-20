Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li senatörlerden Türkiye'ye karşı yeni hamle : Biden'a 1915 olayları ile ilgili çağrı yaptılar /20 Mart 2021 09:20

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye karşı yeni hamle : Biden'a 1915 olayları ile ilgili çağrı yaptılar

ABD'li bir grup senatör, Başkan Joe Biden'a, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı yapan bir mektup gönderdi.

SHABER3.COM

Öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn'in yaptığı ve 38 senatörün imza attığı mektup, Senato Dış İlişkiler Komisyonu tarafından duyuruldu.

Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta, Biden'ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, "Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz. Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında ABD Kongresi'nin her iki kanadında da kabul edilen 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan mektupta, Biden yönetiminin olayı 'soykırım' olarak resmen tanıyarak Kongre'ye katılması gerektiği savunuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li senatörlerden Türkiye'ye karşı yeni hamle : Biden'a... Sonraki Haber >>

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:29:46