Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li şirkette aşı gelişmesi /30 Nisan 2020 19:30

ABD'li şirkette aşı gelişmesi

Pfizer ilaç firması corona virüsüne karşı Alman BioNtech firması ile birlikte acil durumlarda kullanılmak üzere 10 ila 20 milyon doz aşının 2020 sonunda hazır olacağını açıkladı.

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ABD’deki ilaç sektöründen gelen açıklamada, 2020 yılı sonuna doğru 10 ila 20 milyon doz corona virüsü aşısının acil durumlar için kullanılmak üzere hazır edileceği ifade edildi.

Pfizer firmasının aşılardan sorumlu yöneticisi Nanette Cocero, “Tabi ki aşının yetkinliğini ve güvenliğini görmemiz gerekli, umarız bu aylar içinde gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.

Cocero, “Ancak aşının kanıtlandığını varsayarsak, aşıyı hızlıca 10 ya da 20 milyon doz şeklinde yıl sonuna kadar acil durumlarda kullanılması için üretmek istiyoruz” dedi.

TRUMP’IN UZMANI: BİZCE YAPILABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu corona virüsüyle mücadele ekibinde yer alan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci “Denemelerin erken aşamasındayız. Henüz birinci fazdayız. Sonraki adımda daha güvenli bir sonuca ulaşana kadar çalışacağız ve bu durum böyle gidecek. 

Sürekli aşının işe yaraması için çalışıyoruz. Bu aşının hızlı olmasını, güvenli olmasını ve etkili olmasını istiyoruz. Bizce bu yapılabilir” diyerek sürece ilişkin bilgi verdi.
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