ABD'li ünlü rapçi Coolio 59 yaşında öldü

Coolio'nun menajeri Jarez Posey, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio'nun Los Angeles'ta bir arkadaşının evinde ölü bulunduğunu duyurdu.



Coolio'nun ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Posey, TMZ’ye yaptığı açıklamada, olay yerindeki acil yardım ekiplerinin ani kalp durmasından şüphelendiğini belirtti.



Posey, olay mahallinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı.



Gangsta’s Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanan Coolio'nun bu eseri Michelle Pfeffier’ın oynadığı Dangerous Minds filminin de müzikleri arasında yer alıyordu.



Spotify’da bir milyardan fazla dinlenen Gangsta’s Paradise, sosyal medya platformlarındaki müzik listelerinde de başı çekiyordu.