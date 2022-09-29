‘Terörist’ dediklerini sınır ötesi operasyonlara gönderdiler





15 Temmuz askeri darbe girişimi iddiasıyla yaklaşık 25 bin personelini ihraç eden Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da haklarında ‘terörist’ soruşturması açılan personelini kritik görevlere göndermeye devam ediyor.





Daha önce cezaevinden özel izinle çıkardıkları pilotları sınır ötesi operasyonlara yollanırken mahkemelere yansıyan evraklara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’da haklarında ‘terör örgütü üyeliği’ soruşturmaları yürütülen isimleri kritik görevlere yollamış.



Mesela Zeytin Dalı Harekatı’na katılması için görevlendirilen Tatvan’da konuşlu 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı çok sayıda mahkemeye yazı yazıp haklarında yurt dışı yasağı olan personelinin yasaklarının kaldırılmasını talep etti.















14 Aralık 2018 tarihli ve Albay Bülent Sayar imzalı talepte birliğin yurt dışı operasyona görevlendirdiği ancak kritik personelle ilgili yurt dışı yasağı olduğu belirtilip bu yasağın kaldırılması talep ediliyor.













Benzeri bir talep ise Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı’ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılmış. Albay Salih Büyük imzalı talep yazısında komando tugayının Fırat Kalkanı Harekatı’nda görevlendirildiği ve yurt dışı yasağı olan personelin yurt dışı yasağının kaldırılması gerektiği ifade ediliyor.

İlgili savcılıkların ise talep üzerine haklarında ‘terör örgütü üyeliği’ soruşturması olan rütbeli personelin yasağı kaldırıldığı ve operasyonlara katıldıkları ortaya çıktı. Yani bir yandan ‘terörist’ dedikleri personele öbür yandan tank-top-tüfek hatta savaş uçağı verip operasyonlara yolladıkları görülüyor.

