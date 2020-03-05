ABD'nin California eyaletinde acil durum ilan edildi





Yetkililer, Sacramento kenti yakınlarındaki bir hastanade ölen 71 yaşındaki hastanın başka sağlık sorunları olduğunu ve bir yolcu gemisinde bulunduğunu söylediler.





ABD'de şu ana dek 16 eyalette, 150 Covid-19 vakası bildirildi.





Dünya genelinde ise 80 binden fazlası Çin'de olmak üzere 92 bin vaka bulunuyor. Yine çoğu Çin'de olmak üzere 3 binden falzla kişi de hayatını kaybetti.





ABD'deki 11 ölümün 10'u Washington eyaletindeydi, ancak Teksas ve Nebraska eylaetlerinde de vakalar görüdü.



