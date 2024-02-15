Abdulhamit Bilici, ABD Kongresi'nde

ABD Kongresi İnsan Hakları Komitesi, Ulusötesi baskı (TNR) mağdurlarını dinleyecek. Çözüm önerileri ele alınacak. Konuşmacılar arasında Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'nın eski yöneticilerinden gazeteci Abdulhamit Bilici de yer alıyor.



New York saati ile 10:00; Avrupa saati ile 16:00'da başladı. Programı aşağıdaki linkten canlı olarak izlemek de mümkün. https://youtube.com/watch?v=p95uuJ-9DvM







ULUSÖTESİ BASKI NEDİR?

“Ulusötesi baskı” veya TNR, hükümetlerin diasporadaki ve sürgündeki topluluklardaki bireylerin insan haklarını ihlal ederek eleştirilerini ve muhalefetlerini susturmak için ulusal sınırların ötesine geçmesi uygulamasını ifade ediyor.









TNR'nin mağdurları arasında gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucuları ve dini veya etnik gruplara karşı ayrımcılığa maruz kalanların yanı sıra siyasi muhalifler de yer alıyor. Taktikler, fiziksel ve dijital takip ve taciz, tehditler ve saldırılar, kriminalize etme, zorla ülkelerine geri gönderilme, aile üyelerine veya onların gözaltına alınmasına uygulanan baskı, adam kaçırma, zorla kaybetme ve hatta suikast dahil olmak üzere birçok biçime bürünüyor.





Bu olgu küreseldir. 2014'ten 2022'ye kadar Freedom House, 91 ülkede 38 hükümet tarafından gerçekleştirilen 854 doğrudan, fiziksel TNR olayını belgelemiştir . En fazla sayıda olay Çin'den kaynaklanıyor ancak Türkiye, Mısır ve Ruanda ilk on olay arasında yer alıyor. ABD kolluk kuvvetleri, ABD topraklarında meydana gelen ulusötesi baskı olaylarına müdahale ediyor, ancak Genel Muhasebe Ofisi'nin Ekim 2023 tarihli bir raporunda belgelendiği gibi, ceza kanunundaki boşluklar gibi engellerle karşılaşıyor . TNR'yi hem uluslararası hem de yerel düzeyde önlemeye, hafifletmeye ve yanıt vermeye yönelik Kongre girişimleri arasında HR 3654 , Ulusötesi Baskı Politikası Yasası yer almaktadır.









