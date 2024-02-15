Samanyolu Haber /Gündem / Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e beraat /15 Şubat 2024 17:33

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e beraat

ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, görevi kötüye kullanma ve sözde örgüt üyeliği suçlamalarıyla yargılandığı davadan beraat etti.

SHABER3.COM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eski Başkanı Ali Demir, tutuksuz yargılandığı davada suçlamalardan beraat etti.

Sözcü'nün haberine göre Ali Demir, sözde üyelik ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Demir ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için Demir'e söz verdi.

1 YIL 15 GÜN HAPİS 
Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Demir'in üyelik suçlamasından beraatine 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 'takdiri' indirim ile 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verildi. 


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