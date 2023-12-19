Samanyolu Haber /Spor / Abdullah Avcı: Benim düzeltebileceğim bir şey yok! /19 Aralık 2023 22:59

Abdullah Avcı: Benim düzeltebileceğim bir şey yok!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor'un sahadan çekildiği maçtan sonra duygularını paylaştı.

Futbol adına üzücü bir akşam olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, bu tarz olayların içine girmeyeceğini ve saha içinde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Bugün değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonrası futbol federasyonunun vereceği karar. Bu kısmı böyle geçmek istiyorum. Son zamanlarda yaşanan futbolun içindeki olaylarla alakalı, oyunun içinde, oyuncuyu geliştirmeyle ilgili şeylere kafamı yordum. Bundan sonraki süreci de böyle devam ettireceğim." dedi.

Kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını söyleyen Avcı, "Benim düzeltebileceğim, yapabileceğim bir şey yok. Ülke olarak üçüncü kelimem de, saygı. Birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim. Birbirimize karşı kaybettiğimiz saygıyı yakalayabilirsek, bir şeyleri düzeltebiliriz. Üzüntülüyüm. TFF karar verecek, ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Abdullah Avcı: Benim düzeltebileceğim bir şey yok! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:43