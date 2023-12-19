Abdullah Avcı: Benim düzeltebileceğim bir şey yok!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor'un sahadan çekildiği maçtan sonra duygularını paylaştı.



Futbol adına üzücü bir akşam olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, bu tarz olayların içine girmeyeceğini ve saha içinde kalmaya devam edeceğini söyledi.



Deneyimli teknik adam, "Bugün değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonrası futbol federasyonunun vereceği karar. Bu kısmı böyle geçmek istiyorum. Son zamanlarda yaşanan futbolun içindeki olaylarla alakalı, oyunun içinde, oyuncuyu geliştirmeyle ilgili şeylere kafamı yordum. Bundan sonraki süreci de böyle devam ettireceğim." dedi.



Kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını söyleyen Avcı, "Benim düzeltebileceğim, yapabileceğim bir şey yok. Ülke olarak üçüncü kelimem de, saygı. Birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim. Birbirimize karşı kaybettiğimiz saygıyı yakalayabilirsek, bir şeyleri düzeltebiliriz. Üzüntülüyüm. TFF karar verecek, ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım." ifadelerini kullandı.