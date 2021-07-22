Abdullah Kiğılı: Memlekete smokin yetiştiremiyoruz

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, hazır giyim sektörünün önde gelenlerinden Abdullah Kiğılı'nın kendisini aradığını ve "Memlekete smokin yetiştiremiyoruz" dediğini aktardı.





Özkök, bugünkü yazısında, Kiğılı ile arasında geçen konuşmayla ilgili şunları kaydetti:





"Dün takım elbise satışlarında patlama var diye yazdım ya...





Abdullah Kiğılı aradı ve "Çok doğru bir şey yazmışsın" dedi... Ama daha ilginç bir şey söyledi: "Şu günlerde asıl patlama smokin satışlarında. Memlekete smokin yetiştiremiyoruz."





Damat’ın sahibi Süleyman Orakçıoğlu da aynı şeyi söyledi.





Üstelik ilginç bilgiler verdi:





Türkiye’de her yıl 600 bine yakın düğün yapılıyormuş. Pandemide bazı düğünler ertelenmiş ve geçen yıl sadece 300 bin düğün yapılmış.









Şimdi düğünler serbest kalınca bu yıl ertelenen 300 bin düğünle birlikte 900 bin düğün bekleniyormuş.. Aynı şeyi Milimetric’in sahibi Kağan Gökalp da söyledi. Şu an memlekete smokin ve gelinlik yetiştiremiyoruz.