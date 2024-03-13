Samanyolu Haber /Gündem / AB'nin kapıları, Bosna Hersek'e de açılıyor /13 Mart 2024 09:27

AB'nin kapıları, Bosna Hersek'e de açılıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ülkede devam eden etnik bölünmelere rağmen, Avrupa Birliği üyelerine Bosna-Hersek ile üyelik için katılım müzakerelerine başlamalarını tavsiye edeceğini belirtti.

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Von der Leyen salı günü AB milletvekillerine yaptığı konuşmada "Batı Balkanların bize yaklaşmasını beklemenin yeterli olmadığını fark ettik. Kapının açık olduğunu söylemek yeterli değil. Aynı zamanda sorumluluk almalı ve onların birliğimize doğru ilerlemelerini mümkün olan her şekilde desteklemeliyiz." dedi.

"Bosna-Hersek'in geleceği AB'de yatıyor"

Avrupa Komisyonu Başkanı, Bosna'nın AB'ye katılmak için "daha fazla ilerleme" kaydetmesi gerektiğini kabul etmesine karşın jeopolitiğin önemini öne çıkardı.

Leyen "Öncelikle, Bosna Hersek artık dış ve güvenlik politikamızla tamamen uyumlu hale geldi ki bu da jeopolitik çalkantıların yaşandığı bu dönemde hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Ülkenin AB'ye doğru attığı "etkileyici adımlar" attığı görüşünü vurgulayan Leyen "Ülke, üyelik kriterlerini ve vatandaşlarının ailemizin bir parçası olma arzusunu yerine getirebileceğini gösteriyor." dedi

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve göç akımlarının kontrolünün iyileştirilmesi konusundaki çabalarından dolayı ülkeyi öven Leyen "Bosna Hersek'ten gelen mesaj açıktır. Dolayısıyla bizim mesajımız da net olmalıdır. Bosna Hersek'in geleceği birliğimizde yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Reformlara devam" sözü

Bosna-Hersek'te hükümet olarak görev yapan Bosna Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, AB üye ülkelerinin katılım müzakerelerinin başlatılmasına yeşil ışık yakacaklarını umduğunu ifade etti.

Bosna'nın reformlara devam edeceğinin sözünü veren Kristo "Şu ana kadar yaptıklarımız (tavsiye kararı için) yeterliydi, ancak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. "Çalışmaya devam etmek bizim yükümlülüğümüz." dedi.

Rusya yanlısı ayrılıkçı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik de komisyonun tavsiyesini memnuniyetle karşıladı ancak katılım için kesin bir tarih verilmediği için "bunun pek bir anlamı yok" dedi.

Dodik, "Avrupa yolu bizim için önemli çünkü Sırpların sınırların olmadığı tek bir ekonomik ve siyasi bölgede yaşaması gibi büyük bir ulusal hedefin gerçekleşmesini temsil ediyor." dedi.

Bosna-Hersek'te etnik bölünme

Bosna-Hersek, 1990'larda yaşanan savaş ve kriz döneminin ardından AB'ye katılım sürecinin farklı aşamalarında olan bölgedeki altı ülkeden biri.

Ancak ülke, Balkanlardaki en kırılgan ülkelerin başında geliyor. Buradaki etnik gerilimler, 100 binden fazla insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden olan 1992-95 savaşının sona ermesinden uzun süre sonra da devam etti.

Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi, Bosna-Hersek'in de üyelik müzakereleri yıllardır durmuş durumda. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, AB yetkililerini bu ülkeleri Kremlin'in etkisinden uzaklaştırmaya itti.

AB liderlerinin Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesini önümüzdeki hafta Brüksel'de düzenlenecek bir zirvede tartışması bekleniyor.

Ancak Rusya yanlısı ayrılıkçı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in ülkedeki siyasi işlevleri baltalaması nedeniyle üye devletlerin Leyen'in tavsiyesinii onaylayacağını garanti etmek mümkün görünmüyor.
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