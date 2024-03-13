Çarpıcı rapor: 100 milyarlık fona rağmen Alman ordusu hala zayıf

Almanya 100 milyar euroluk savunma bütçesi ile neler satın alabilir?





Almanya'da zorunlu askerlik tartışmaları: Destekleyenler ve karşı çıkanlar ne diyor?





Almanya'da Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Parlamento Komisyonu üyesi Eva Hoegl, Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinin ardından oluşturulan 100 milyar euroluk özel fona rağmen Alman ordusunun hala yeterli ekipman ve personelden yoksun olduğunu belirtti.SPD milletvekili Hoegl 2023 yılı raporunda, parlamentonun alt kanadı tarafından onaylanan toplam 47 milyar euroluk tedarik projesiyle "Zeitenwende" olarak adlandırılan ve Başbakan Olaf Scholz tarafından açıklanan Alman ordusunda dönüm noktasını oluşturacak politika değişikliğinin doğru yolda olduğunu dile getirdi.Ancak Hoegl Alman ordusunun "muazzam bir personel sorunu" ile karşı karşıya olduğunu ve mevcut 181 bin olan asker sayısını 2031 yılına kadar 203 bine çıkarma hedefine ulaşmanın zor olduğuna dikkat çekti.Hoegl "Kayda değer çabalara rağmen, Zeitenwende'nin ikinci yılında personel, teçhizat ve altyapıda önemli iyileştirmelerin hala çok uzakta olduğu söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu."Ekipman açısından Alman ordusu henüz tam olarak operasyonel değil" diye ekleyen Hoegl, mühimmat, gece görüş gözlükleri gibi daha küçük parçaların yanı sıra tanklar ve hava savunma sistemleri gibi büyük ekipmanların eksikliğine de değindi.Başbakan Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden birkaç gün sonra, 27 Şubat 2022'de daha fazla askeri harcamayla desteklenen daha iddialı bir dış politika dönemi olan Zeitenwende'yi duyurmuştu.Almanya, Soğuk Savaş'ın ardından on yıllar süren yıpranmanın ardından orduyu yeniden ayağa kaldırmanın ilk adımı olarak sunulan yeni politikanın bir parçası olarak modern silahlar satın almak için bir fon oluşturdu ve NATO'nun 2024'ten itibaren ulusal GSYİH'nın en az yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefine ulaşmayı taahhüt etti.