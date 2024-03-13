Gazze'ye gidecek ilk yardım gemisi yola çıktı

İsrail ordusunun, Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 31 bin 184'e yükseldi. Kentteki yaralı sayısı da 72 bin 889'a ulaştı. Bu arada İsrail ordusunun kuşatması altındaki kentte açlık ve kıtlık nedeniyle ölümler rapor edilmeye devam ediyor



Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulunduğu Gazze'ye 200 ton yardım taşıyan bir gemi, 'deniz yoluyla yardım' pilot projesi kapsamında Kıbrıs'tan ayrıldı.



Böylece, 158 gündür İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye denizden yardım ulaştıracak ilk gemi yola çıkmış oldu.



İspanyol 'Open Arms' yardım kuruluşuna ait gemi, Kıbrıs'ın Larnaka limanından demir alırken gemide un, pirinç ve protein içeren malzemeler bulunuyor.



Sevkiyat, İsrail kuşatması altındaki kentte devam eden bombardımanların beşinci ayında açlığın yayıldığı bölgeye gıda yardımı sağlamak için deniz koridorunun açılmasına yönelik bir ilk ve test niteliği taşıyor.



Gemideki gıda yardımını, dünyaca ünlü İspanyol şef ve uluslararası yardım gönüllüsü Jose Andres tarafından kurulan ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) isimli yardım kuruluşu sağlıyor.



World Central Kitchen, Larnaka'da BAE'nin de desteğiyle bir süredir Gazze halkı için gıda malzemesi topluyordu.



WCK, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geminin yola çıktığını duyurdu.



Open Arms'ın hesabında "Böylelikle Gazze halkının karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanıldı.



Kıbrıs gazeteleri yardım malzemesinin, önce İsrailli yetkililer tarafından denetlendiğini, geminin, Gazze açığına 2 gün sonra ulaşmasının beklendiğini aktardı.