O kuyruklu yıldız, martta çıplak gözle gözlenebilecek

Kuzey yarım küreden ayrılacak

8 bin 849 metre yüksekliğinde, Dünya'nın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'ndan daha büyük olan kuyruklu yıldızın yaklaşık 30 kilometre çapında bir çekirdeğe sahip olduğu düşünülüyor. 12P/Pons-Brooks şimdiden gökyüzünde izlenebiliyor, ancak önümüzdeki haftalarda giderek daha parlaklaşması bekleniyor.

12 Mart'tan itibaren sırasıyla Delta Andromeda'nın kuzeyi, Balık Takımyıldızı, Fırıldak Galaksisi ya da Messier 33 ile Koç Takımyıldızının en parlak yıldızı Hamal'ın yakınından geçecek olan kuyruklu yıldız, 21 Nisan'da Güneş'e en yakın konuma gelecek.Boğa Takımyıldızındayken en parlak halini alacak olan 12P/Pons-Brooks'u kuzey yarım kürede karanlık gökyüzünde çıplak gözle görmek mümkün olabilecek.Uzmanlar alacakaranlığın hemen ardından batı-kuzey-batı istikametine bakıldığında pus, Ay ışığı ve ışık kirliliğinden uzakta açık gökyüzünde kuyruklu yıldızın görülebileceğini belirtiyor.21 Nisan'dan kısa bir süre sonra kuzey yarım kürenin gece gökyüzünden kaybolacak olan kuyruklu yıldız, güney yarım kürede yıl sonuna kadar görünür kalmaya devam edecek.12P/Pons-Brooks, 2 Haziran 2024'te Dünya'ya en yakın konumuna gelerek biraz daha sönük görünecek. Bununla birlikte, güney yarımkürede gözlemciler açık gökyüzü altında dürbün ya da çıplak gözle kuyruklu yıldızı izleme fırsatına sahip olacak. Bu süre zarfında kuyruklu yıldız Lepus Takımyıldızında görülebilecek.