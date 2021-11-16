Samanyolu Haber /Dünya / AB'ye girişte 7 euro ödeme zorunluluğu geliyor /16 Kasım 2021 20:21

AB'ye girişte 7 euro ödeme zorunluluğu geliyor

Önümüzdeki yıldan itibaren AB vatandaşı olmayanlar için seyahat öncesinde 7 euro ödeme yaparak bir form doldurmaları zorunluluğu getirilecek.

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ABD'liler, Avustralyalılar, Kanadalılar, Japonlar, Güney Koreliler, İngilizler ve Schengen bölgesi dışından gelen seyahatçiler, gelecek yıldan 7 euro'luk bir başvuru formu doldurmak zorunda olacak. '90 gün kuralı' uyarınca, AB vatandaşı olmayanların 180 gün haklarından yalnızca yarısını kullanmalarına izin veriliyordu.

Yeni koyulan kural ile köklü bir değişim öngörülmüyor; AB ülkelerinde geçirilecek zamanda herhangi bir kısıtlama yapılmazken seyahatçilerin tamamen kontrol dışında kalmaması hedefleniyor.

Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), yeni kuralın AB'de 'güvenliği artırma ve birliğe dönük sağlık tehditlerinin önleme' maskadıyla konulduğunu açıkladı.

Yeni tedbir, AB ülkelerinden birinde kalıcı olarak ikamet etmeyen ya da bir AB ülkesinde kalabilmek için vizeye ihtiyacı olmayan kişileri ilgilendiriyor; turistler, ikinci ev sahipleri, geçici işlerde çalışanlar, aile fertleri ya da arkadaşlarını ziyarete gelenler bu kurala tabi tutulacak.
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