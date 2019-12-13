Açık cezaevlerinden son bir ayda 30 kişi firar etti

Son üç günde açık cezaevlerinden firar eden 11 hükümlünün yakalandığı basına yansırken son bir ayda ise 30’un üzerinde mahkûmun, açık cezaevlerinden firar ettiği kaydediliyor.







Firarilerin bazılarının suç işlemeden yakalanırken, bazılarının cinayet dahil çeşitli suçlar işlediğine dikkat çekiliyor.





Odatv'nin haberine göre, dış güvenlik görevlisi bulunmayan açık ceza infaz kurumlarında firarlara karşı tedbir olmadığını belirten hukukçular, “Açık cezaevleri bahçe gibi, firarlara çok uygun, güvenliği olmayan yerler” diyor.





Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini, güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayı ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebiliyor.





Haberde aktarılana göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri ise soruları yanıtsız bırakıyor.





İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, “Belli bir süreyi kapalı cezaevinde geçiren her hükümlü daha sonra açık cezaevine geçiyor. Kişi açık cezaevine çıkabilecek durumda mı, değil mi bunun değerlendirilmesi yapılmıyor" eleştirisini yöneltiyor.





İnfaz Kanunu’nun 73’üncü maddesinde iyileştirme programlarının belirlenmesi kısmında ‘Hükümlünün geçmişi, suçluluk nedenleri, arz edebileceği tehlike anları, salıverildikten sonraki beklentisi dikkate alınarak bireysel ihtiyaçlarına uygun bir biçimde iyileştirme programları uygulanır’ denildiğine dikkat çeken Prof. Sözüer, "Malesef bunlar sadece kağıt üstünde kalıyor. Adalet Bakanlığı’nda kaç hükümlüye, kaç psikolog düşüyor? Haftada kaç gün psikolojik eğitimler veriliyor? Bunlar hayata geçiriliyor mu? Bunların sorulması lazım. Bunlar yapılsın ki hükümlü açık cezaevine sağlıklı bir şekilde geçsin. Yoksa açık cezaevlerinden kaçmakta zorluk yok" görüşünü dile getiriyor.





Bu yıl açık cezaevlerinden firar eden mahkumlardan bazılarının karıştığı suçlar şöyle sıralanıyor:





- Uyuşturucu ticaretinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Mıngır, Afyonkarahisar’daki açık cezaevinden eylül ayında firar etti. Firardan sonra Konya’ya gelen Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır’ın (48) yaşadığı eve molotofkokteyli atarak yangın çıkardı. Firari dışarı kaçan eşini pompalı tüfekle öldürdü.





- Hatay’da kasım ayında açık cezaevinden firar eden Ahmet Kaya (47) boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya’yı (41) bıçaklayarak öldürdü.





- Denizli’de eylül ayında açık cezaevinden firar eden M.K. (38), Pınar Eliuz’u (31) av tüfeğiyle öldürdü.





- Antalya’da ağustos ayında Burdur Açık Cezaevi’nden firar eden Murat Ç., 7 aylık hamile eşi Zehra Ç.’yi 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.





- Adana’da nisan ayında ‘uyuşturucu ticareti’nden cezaevinde yatarken firar eden Ramazan Y., yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı Suat Duruhan’ı öldürdü.





- Trabzon’da Beşikdüzü Açık Cezaevi’nden eski eşini öldürmek için 11 Aralık’ta firar eden F.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.





- Afyon, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki gün önce kent merkezinde şüphelendikleri K.F.’yi durdurdu. Kimlik kontrolünde hakkında cinayetten yakalama kararı olan K.F.’nin bir ay önce Ankara Sincan Açık Cezaevi’nden firar ettiği öğrenildi.





- Konya, Seydişehir Açık Cezaevi’nden 3 Aralık’ta firar eden Yasin K., İhsaniye Taksi Durağı’na av tüfeği ile ateş etti. Yasin K. hâlâ firari.