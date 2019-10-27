Samanyolu Haber /Gündem / Sen misin "17/25 Aralık'ı kapatan savcı" diyen! /27 Ekim 2019 19:40

Sen misin "17/25 Aralık'ı kapatan savcı" diyen!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın eşinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) üye olarak tayin edilmesini haberleştiren Milli Gazete editörü Muhammed Altındal hakkında dava açıldı. İddianamede Başsavcı Uçar "mağdur" olarak gösterildi.

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17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını kapatan üç savcıdan biri olan ve daha sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile taltif edilen İsmail Uçar, Milli Gazete aleyhine dava açtı. 

Davada mağdur olarak gösteriler Başsavcı Uçar'ın eşi Çiğdem Uçar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyeliğine atanmıştı. 

Başsavcı Uçar’ın eşinin TMSF'ye üye olarak tayin edilmesini haber olarak yayımlayan Millî Gazete siyasi haberler editörü Muhammed Altındal hakkında dava açıldı. 

MİLLİ GAZETE SAVCIYA HEDEF GÖSTERMEKLE SUÇLANDI

Altındal’ın “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçunu işlediğinin öne sürüldüğü iddianamede ise Başsavcı Uçar "mağdur" olarak gösterildi. Bu iddianame yargının gazeteciler üzerinde sopa olarak nasıl kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Başsavcı İsmail Uçar’ın eşi Çiğdem Uçar, TMSF üyeliğine atandığına dair  karar 11 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararını çok sayıda medya kuruluşu okurlarında duyurdu. 

8 Mayıs 2019 tarihinde ise www.milligazete.com.tr isimli sitede “Erdoğan, İstanbul sandıklarını soruşturan savcının eşini TMSF’ye atadı” başlıklı bir haber yayımlandı.

Savcı İsmail Uçar, Erdoğan ailesine uzanan 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını kapattığı için 7 Temmuz 2017'de İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı olarak taltif edildi. 

"17/25 ARALIK 2013 YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI KAPATTI" DENİLMESİ RAHATSIZ ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından habere ilişkin soruşturma başlatıldı. Milli Gazete siyasi haberler editörü Muhammed Altındal hakkında iddianame düzenleyen Başsavcılık söz konusu haberde Çiğdem Uçar’ın daha önce de İsmail Uçar’ın 17/25 Aralık soruşturması hakkında "takipsizlik" kararı vermesinin ardından İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’ne getirildiğine yönelik ifadelerin yer aldığı aktarıldı. 

Ayrıca söz konusu haberde Başsavcı Uçar ile eşinin fotoğrafının kullanıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Altındal, haberi başka sitelerden aldığını, kaynak göstermeyi ihmal ettiğini belirtti. 

Altındal, soruşturma başlatılmasının ardından ise haberi siteden kaldırdıklarını söyledi.

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