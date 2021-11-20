Açık görüş işkencesi için mahkumlara AYM'yi adres gösterdiler

İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gökhan Gündüz, Covid-19 yasaklarının kaldırılmasına rağmen, normalleşmenin ziyaret haklarını kapsamadığını ve açık görüş yasağının devam ettiğini söyledi.







HAK İHLALLERİ DEVAM EDİYOR





Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’e mektup üzerinden açıklama yapan İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Gökhan Gündüz, cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerini mektubunda dile getirdi. Gündüz, koronavirüs tedbirleri ilan edildiğinde koronavirüs vaka sayılarının şimdikinin onda biri kadar olmadığına dikkat çekti.





AÇIK GÖRÜŞE İZİN VERİLMİYOR





3’er doz aşı olduklarını hatırlatan Gündüz, “Fakat normale dönmenin anlamı günlük hayatta yüz yüze olduğumuz gardiyanların ve idarecilerin aramalarda, sayımlarda, yemek dağıtımlarında, değişik vesilelerle temas ettiğimiz her anda kovid bulaştırma riskinin olduğudur. Normalleşme nedense ziyaret hakkımızı kapsamadı. Haftalık görüşlerimiz ayda iki kere yaptırılıyor. Açık görüş yasağı devam ediyor” dedi.





AYM’YE BAŞVURUN DÜZELTİRLER





Ziyaret ile ilgili başka sorunlar da yaşadıklarını dile getiren Gündüz, yaptıkları şikayetlerden sonuç alamadıklarını belirterek “Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurun, düzeltirler’ diye alay bile ediyorlar. İdareleri denetleyecek kurumlar olacaktı sözde ama idarelerin uzantısı haline geldiler. Bizleri strese kaygıya boğmak istiyorlar” yanıtlarının verildiğini ifade etti.





19 AYDIR AÇIK GÖRÜŞ YAPTIRILMIYOR





Türkiye’de koronavirüsün görülmeye başladığı 14 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi gerekçesiyle cezaevlerinde açık görüşlere izin verilmiyor. Bu konu ile ilgili geçen hafta bir açıklama yapan Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, tutuklu ve hükümlülere 19 aydır açık görüş yaptırılmamasını ‘insan hakkı ihlali’ olarak nitelendirdi. Baro, yasağın ‘avukatların mesleğini gereği gibi ifa etmelerinin önünde de engel oluşturduğunu” ifade etti.