Asım Yıldırım | samanyoluhaber.com

Açık Teşekkür





Bir aylık yayın maratonu geride kaldı.

Bilmiyorum ipi göğüsleyebildik mi...?

Yaklaşık 80 saatlik canlı yayın ve bant çekimi.

Yüzlerce saatlik montaj.

Onlarca telefon görüşmesi.. onlarca yazışma.

27 ana yayın konuğu.. 26 aktüel konuk.

Tanzanya, Mısır, Almanya ve Amerika'da saatler süren Kuran-ı Kerim tilaveti çekimleri ve montajları...

E-posta kutuma gelen yüzlerce mesaj, mektup- hikâye, fotograf, teklif ve eleştiri.

Hepsi; öncelikle ve özellikle Türkiye'de kalan yüreği kırık, mahzun, melül, gadre uğramış, her şeyleri ellerinden alınmış, zulme uğramış, hâlâ bir yardım eli bekleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız içindi.

Hepsi; bazısı bize düşman kesilmiş olsa da, eski seyircilerimiz içindi.

Son gün yayınında da vurgulamaya çalıştığım gibi, STV logosu altında biz kimsenin kuyusunu kazmadık.. kimseye tuzak kurmadık.. bile bile, kasten, isteyerek kimseye zarar vermedik.. Hiç kimse, yayınlarımızda, milletin, vatanımızın, devletimizin ve İslâm'ın aleyhine bir yayın yaptığımızı iddia edemez.

Hep iyiyi güzeli göstermeye, (son yıllardaki reyting kapma çılgınlığı hariç, ki o da belki de gerekliydi ama ben hâlâ bu akıma kapılışımızı kabul edemiyorum) "televizyonculuğun bizcesi"ni yaparak, insanımıza faydalı olmaya gayret ettik.

Allah'a hamd u senâlar olsun ki, geçen sene "acaba gönüllere su serpebilir miyiz" diyerek çıktığımız yolda, bu sene de vazîfemizi tamamladık.

"Vazîfe" diyorum çünkü;

eğer insanların bir beklentisi varsa,

bir boşluk oluşmuşsa ve Sizin o boşluğu doldurabilme kapasiteniz varsa,

yıllarınızı harcamışsanız o yolda,

imkânlar oluşturabilecek insanlar varsa çevrenizde..

bir şeyler yapmalısınız.

"Daha iyiler meydana çıkıncaya kadar en azından bu vazîfeyi biz yapmalıyız" demelisiniz.

Biz de bunları diyerek çıkmıştık yola.

"Bir Ümittir Ramazan" programının bu yıl ikincisini yapmayı Allah nasip etti. Hamd olsun.

Beğendiğiniz bir şeyler olduysa, Rabbimizin lütf u keremidir.

Beğenmediğiniz, sevmediğiniz bir şeyler olduysa, kim muhakkak olmuştur, hepsi benim çapımın yetmeyişindendir.

Allah, hatalarımızdan ders almayı ve daha güzellerini ortaya koymayı nasip eylesin.

Bir Ümittir Ramazan'ın yaklaşık 5 ay önce başlayan hazırlıklarında bize katkıda bulunan;

Teknik destek veren Oktay Bey'e ve Vahit Bey'e,

uzun saatler boyunca toplantılar yaptığımız, kullandığım yayın programını bana öğreten, görsellerimizi hazırlayan, Allah nazardan saklasın, müthiş yetenekli Yalım Bey'e,

bakışına, estetik anlayışına, hep daha iyiyi arama gayretlerini hiç eksiltmeyen, ufuk çizen Cihan Bey'e,

kamera ve ışık ayarlamalarını uzaktan da olsa yaptıran Çetin Bey'e, Muhammed Bey'e ve Metin Bey'e,

Türkiye'den beri tanıştığımız eski mesai arkadaşlarıma,

seslendirmelerimizi yapan Safâ Bey'e,

yayın programının ilk derslerini veren Almanya'dan Mesut Bey'e,

MC EU TV'den Remzi Ketenci Bey'e, Mustafa Küre Bey'e, Mustafa Bey'e,

video kapaklarımızı hazırlayan Muhsin Bey'e,

program vtr'lerini hazırlayan Türkiye'deki "anasının kuzusu, kardeşlerinin abisi, her başı sıkışana koşmaya gayret eden, yokluk içinde elindekileri paylaşan gizli kahramanımız, dostum kardeşime",

Mısır'da Kuran-ı Kerim tilavet çekimlerini yaptıran/yapan çok kıymetli Selman Hocama ve Abdullah Bey'e,

Tanzanya'daki Kuran-ı Kerim çekimlerini organize eden Ali Bey'e ve çekimleri yapan oradaki kolejimizden mezun kardeşimize,

Güney Afrika'da Nizamiye Medresesindeki çekimleri organize eden İlhami Bey'e ve emek veren arkadaşlarımıza,

Amerika ve Almanya'da, talebimizi kırmayıp, eldeki kıt imkanlarla Kuran-ı Kerim tilavetlerini yapan çok kıymetli hocalarımıza,

"Gönülden Nağmeler" bölümündeki ezgi, türkü ve ilahileri seslendiren Bekir Salim Bey'e ve Ahmet Gül Bey'e,

müzikler konusunda çok ciddi destek veren Ersin Bey'e ve Bülent Bey'e,

programın hazırlanması aşamasında istişareler yaptığımız Rıdvan Bey'e, Numan Bey'e, Adem Bey'e ve Hamdullah Bey'e,

programımıza katılan tüm konuklarımıza,

Patreon'dan maddi destekte bulunan,

Amerika'da kapısını çalıp maddi destek istediğim, sponsor olmalarını teklif ettiğimde beni kırmayan esnaf ağabeylerime ve

dualarıyla, mesajlarıyla, takdirleriyle bize cesaret ve moral veren Siz seyircilerimizle,çok teşekkür ediyorum.

Bir not ile bitirmek istiyorum:

"Bir Ümittir Ramazan"la başladığımız "yayınlarımız" 12 Haziran Cuma gününden itibaren yeniden başlayacak. İlk yayınımız "Şeker Şerbet Sohbetler" başlığı ile olacak nasipse...

ve birkaç farklı projemiz daha olacak. Onları da pek yakında duyarsınız inşaallah.

Dualarınıza ve desteğinize muhtaç olduğumuzu bilmenizi istirham ediyorum.



