Samanyolu Haber /Dünya / Lufthansa AB şartlarını kabul etti /30 Mayıs 2020 13:19

Lufthansa AB şartlarını kabul etti

Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketine ilk onay çıktı. Berlin ve Brüksel kurtarma paketi üzerinde uzlaşırken Lufthansa da gerekli şartları onayladı. Ancak paket için gerekli nihai onaylama gerçekleşmedi

SHABER3.COM

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketinin içeriği konusunda haftalardır süren müzakere mutlu son ile noktalandı . İlk olarak  9 milyar euroluk paket üzerinde varılan uzlaşmayı şirketin denetleme kurulu da onayladı .  Kurtarma paketi konusunda AB Komisyonu şirkete ağır şartlar öne sürmüştü . 

Korona krizinde iflasın eşiğine gelen Lufthansa, anlaşma onaylanırsa Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki bazı haklarını rakip şirketlerine devretmek zorunda kalacak. Bu, Lufthansa'ya planlanan federal katılımla devlet yardımı için önemli bir engelin aşıldığı anlamına geliyor.

İflas tehdidi

Lufthansa planlanan mali yardım konusunda kararın hızlı verilmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde şirketin iflas tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu mesajını vermişti.

Almanya'nın en büyük havayolları şirketi bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında, bir önceki yıl taşınan yolcu sayısının sadece yüzde 1'ine ulaşabildi. Şirketin koronavirüs krizi nedeniyle aylık kaybının 800 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.

Şirket, diğer iştiraklerinin bulunduğu Avusturya, İsviçre ve Belçika'nın hükümetlerine de yardım için başvurmuştu. Şirketin internet sayfasındaki bilgilere göre, Lufthansa'nın 138 bin çalışanı bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lufthansa AB şartlarını kabul etti Sonraki Haber >>

CNN binasının camları kırıldı

CNN binasının camları kırıldı

SpaceX’in prototipi infilak etti

SpaceX’in prototipi infilak etti

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD'de George Floyd isyanı

ABD'de George Floyd isyanı

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:07