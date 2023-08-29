Açılışını bir ay önce bakan yapmıştı: Projede çivi dahi çakılmadı

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk temel, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Bakırcılar Çarşısı’nda atıldı. Temel atma töreninden bir ay geçmesine rağmen Bakırcılar Çarşısı’nda herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, projeye ilişkin ihalenin yapılmadığını ve projede sondaj çalışmasının gerçekleşmediğinden dolayı temelin gölete döndüğünü bir videoyla ortaya çıkarmıştı.29 Temmuz'da gerçekleşen temel atma törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile davetliler katılmıştı.Malatya İnşaat Mühendisleri Temsilcisi Bedir Özten, temel atma töreninin üzerinden bir ay geçmesine rağmen çarşı inşaatında bir çalışma yapılmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:* “Temel atma töreni 29 Temmuz 2023’de yapılan; Malatya perakende ticaretinin en çeşitli ve yoğun olduğu içinde bakırcılar, mısır, kuyumcular, kuruyemişçiler, pamukçular, balıkçılar, sebze ve meyve gibi çarşıların bulunduğu bölge olan; Akpınar, Turgut, Temelli, Çevre Yolu, İnönü Caddesi arası olan alanın bir an önce inşası tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilip bu bölgedeki ticaret canlandırılmalıdır.* Temel atma töreninden bu yana bir ay geçmesine rağmen yapılaşmayla ilgili hiçbir gelişme yok. Yerel yöneticilerimiz ve siyasi temsilcilerimiz Malatya halkını yalnız bırakmamalı, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için merkezi yönetimi bu konularda bilgilendirip baskı yapmaları gerekirken ‘Dışarıdan gelenler vatandaşlarımız sanki Malatya da hiç deprem olmamış gibi zannediyorlar' diye açıklamada bulunarak Malatya’nın sorunlarını tam tersine gizliyorlar. Bu politikadan vazgeçilmeli. Kenti yönetenlerin her geç kalınmış günün sorunların katlanarak arttığı bilinciyle çalışması gerekir, zaten yeterince geç kaldık. Siyaset yapacak zaman değil.”Temeli atılan Bakırcılar Çarşısı’nda bir video çekerek temelin son halini gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Burası, Çevre Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin Türkiye'de deprem bölgesinde temeli atılan ilk çarşı olarak kamuoyuna yansıtıldı. Ancak burayla ilgili çeşitli iddialar var. Temel atılırken ihalesi yapılmadığı iddiası var, ihale yapılmadan bu temel atılmış. Ayrıca bu ‘Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atılırken bir etüt, sondaj çalışması yapılmadığı görülüyor. Burada su çıkmış, gölet olmuş durumda. Algıyla Malatya deprem bölgesi yönetilmeye çalışılıyor. Bakırcı pazarı da sahipsiz Malatya da sahipsiz” diyerek tepki göstermişti.