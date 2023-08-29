Putin, Hindistan'daki G20 Zirvesine katılmayacak

Euronews'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki ay Yeni Delhi'de yapılacak G20 Zirvesine katılmayacağını söyledi.



Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi arayarak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kendisi adına zirvede hazır bulunacağını kaydetti.



Yeni Delhi'den yapılan açıklamada iki liderin karşılıklı endişe uyandıran bölgesel ve küresel konuları ele aldıkları ifade edildi.



Yeni Delhi'de 9-10 Eylül tarihleri arasında dönem başkanlığını Hindistan'ın yaptığı zirveye ABD Başkanı Joe Biden'ın aralarında bulunduğu çok sayıda dünya lideri katılacak.



Modi'nin "Rusya'nın kararını anlayışla karşıladığını" belirttiği açıklamada, G20 dönem başkanlığı sırasında Delhi'nin girişimlerini desteklediği için Putin'e teşekkür ettiği bildirildi.



Kremlin de iki ülkenin önümüzdeki yıl 1 Ocak'ta başlayacak olan Rusya'nın BRICS başkanlığında yakın işbirliği sözü verdiğini ifade etti.



Açıklamada, "Görüşmede, özel ayrıcalıklı stratejik ortaklık ruhu içinde giderek gelişen Rusya-Hindistan ilişkilerinin güncel konularına değinildi" denildi.



Dünyanın en zengin 19 ülkesi ve Avrupa Birliği'nin bulunduğu G20'nin toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin de tartışılacağı belirtiliyor.



Kremin'den bir yetkili Putin'in yoğun programından dolayı zirveye katılmayacağını söylemişti.



Putin, geçen hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklanma riskinden kaçınmak için Güney Afrika'da yapılan BRICS zirvesine video bağlantısı ile katıldı.



UCM, Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçladığı Putin için tutuklama emri çıkarmıştı.