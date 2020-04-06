Samanyolu Haber /Gündem / Açlık grevindeki avukatlar ölüm orucuna başladı /06 Nisan 2020 11:05

Açlık grevindeki avukatlar ölüm orucuna başladı

Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukat Ebru Timtik ve avukat Aytaç Ünsal, 5 Şubat'ta başladıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirdi.

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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü öncesinde internet üzerinden düzenledikleri basın açıklamasında tutuklu bulunan ve açlık grevinde olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın eylemlerini ölüm orucuna çevirdiklerini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, basın açıklamasını okuyan Ümit Büyükdağ, “Bu şartlar altında hiçbir kutlamayı kabul etmiyoruz! 8 meslektaşımız, derneğimizin başkanı da dahil olmak üzere bugün hâlâ hapishanede. Kendileri ile görüşme olanaklarımız gün geçtikçe sınırlanıyor. 4’ü bugüne kadar açlık grevini sürdürmekteydi. Sağlıkları için endişeliyiz. Onlar da taşıdıkları yük yetmezmiş gibi bizlerin, ailelerinin, müvekkillerinin sağlıkları için endişeli. Meslektaşlarımızın talepleri çok net. İlk günden beri paylaşıyoruz. En özlü ifadesi ile adalet istiyorlar” diye konuştu.

Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın, açlık grevlerini ölüm orucuna dönüştürmeye karar verdiklerini söyleyen Büyükdağ, “Tüm duyarlı kamuoyuna çağrımız, ölümlere engel olmak için, adalet talebine sahip çıkmalarıdır” dedi. 
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