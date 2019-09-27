Samanyolu Haber /Gündem / Açtı ağzını yumdu gözünü /27 Eylül 2019 12:29

Açtı ağzını yumdu gözünü

Gazeteci Fatih Altaylı kendisinin hazırlayıp sunduğu "Teke Tek" programında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un depremde sınıfta kaldığını söyledi. Altaylı cep telefonunu göstererek, "Bu telefon bize depremde lazım. Depremde bir halta yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

SAMANYOLUHABER- İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde cep telefonları ile iletişim kurulamamıştı. 

Sosyal medyada gün boyu Türk Telekom ve Turkcell'e "En fazla ihtiyaç duyduğumuz günde işe yaramayacaksanız ne işe yararsınız!" soruları yöneltildi. 

DEPREMDE HEPSİ SINIFTA KALDI

Akşam saatlerinde iki şirket "herkes aynı anda yüklenince hatlar kilitlendi" gibi özrü kabahatinden büyük açıklama yaparken, gazeteci Fatih Altaylı canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.  

Prof. Dr. Celal Şengör'ün de katıldığı ve depremin ele alındığı "Teke Teke" programında reklam arasına gitmeden önce cep telefonunu gösteren Altaylı, "Bu telefon bize lazım ve bu depremde lazım. Bununla geyik yapmak tamam hoş güzel. Fakat depremde can için önemli." dedi.

Altaylı, "Depremde bir halta yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız? Çıkın bari iki satır da bir açıklama yapın." şeklinde konuştu.

Altaylı, "Şu halkın yıllardır cebindeki parasın aldınız. Halkı da adam yerine koyun. Deyin ki kardeşim 'Biz bundan bundan yapamadık. Biz bunu düzelteceğiz. Seneye düzelteceğiz' Bir şey deyin." ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZ KARTONDAN EVLER GİBİ DEVRİLDİNİZ"

Altaylı, "Bunca insan eşine, dostuna, çoluğuna-çocuğuna ulaşamadı. Tam anlamıyla çuvalladınız, rezil oldunuz." dedi. 

Altaylı Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un 100 milyonlarca liralık reklamlarında geçen "Teknolojide öyleyiz, teknolojide böyleyiz..." cümlelerine de atıf yaptı: "Bir halt olmadığınız ortaya çıktı. Şu kadarcık bir sallantıda hepiniz devrildiniz kartondan evler gibi."
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