Fenerbahçe Espor antrenörüne İngiltere'de yakalama kararı

İngiliz polisi, 1907 Fenerbahçe Espor takımının eski antrenörü Aykut Emre Başkal hakkında, sahtecilik ve dolandırıcılık gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.







İngiltere’nin North Yorkshire Polisi’nin internet sitesinde yapılan açıklamada "Aykut Başkal, Ocak 2014 ile Aralık 2015 arası dönemdeki bir dizi dolandırıcılıkla bağlantılı olarak yanlış beyan sahteciliğinden dolayı aranmaktadır" denildi.





Başkal’ın ayrıca ‘Bilgisayar Kötüye Kullanma Yasası’ olarak bilinen Computer Misuse Act’tan dolayı ve 18 Ağustos 2017’de York Crown Court Mahkemesi’ne çıkmadığı için de arandığı aktarıldı.





Milliyet'ten Onur Dinçer'in haberine göre Başkal’ın polis birimleriyle kontağa geçmesi gerektiği aktarıldı.