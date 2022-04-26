Acun Ilıcalı'nın dizisi için mahkeme kararını verdi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın 'Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün kendi kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine açılan davada, eserler arasında bir benzerliğin olmadığı açıklandı. İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın 'Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün kendi kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine açılan davada, eserler arasında bir benzerliğin olmadığı açıklandı.





TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve 61. bölümde final yapan 'Kırmızı Oda' dizisine açılan hırsızlık davasında bilirkişi raporu yayınlandı. İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün, kendi kaleme aldığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine yayınlanan raporda, iki eser arasında intihale neden olabilecek bir benzerliğin olmadığı kararına varıldı.





Yapılan incelemeler sonucunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında bir ihlalden bahsedilemeyeceği her iki tarafa da tebliğ edildi.







