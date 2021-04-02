Samanyolu Haber /Gündem / 'Adalet Nöbeti'ne destek! /02 Nisan 2021 18:46

'Adalet Nöbeti'ne destek!

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Adalet Nöbeti’ne başlayan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun evinin önünde bir araya gelenler, “Gergerlioğlu halkın vekilidir” dedi ve oturma eylemi yaptı.

Adalet Nöbeti'ne destek!

Yargıtay’ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek olmak için bir araya gelenler Gergerlioğlu’nun evinin önünde bir saat oturma eylemi yaptı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesinin ardından Ankara’nın birçok noktasında eylem yapan Cemal Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu dört kişi, ellerinde siyah pankartlarla Gergerlioğlu’nun başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ne destek verdi.


Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini hukuksuz olarak niteleyen Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, “AKP daha önce de kayyım politikasıyla birlikte halkın iradesini gasp etmeye başlamıştı. Sayın Gergerlioğlu’yla birlikte bu gasp devam ediyor. AKP hukuksuzluklarına devam ederken maalesef TBMM buna alet oluyor. Gergerlioğlu’nun vekilliği, biz KHK’lilere sahip çıktığı için, çıplak aramalara karşı çıktığı için, biz ezilenlerin sesi soluğu olduğu için kaldırılmaktadır. Kendisi bizim vekilimizdir. Meclis istediği kadar düşürsün Gergerlioğlu halkın vekilidir” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu da Twitter hesabından kendilerine destek verenlere teşekkür etti: "Bir hanımefendi koşturup gelmişti, bana bir gül verdi, ben de oturma eylemi yapan arkadaşlarımıza verdim. Gönülden desteklediğinizi biliyorum, gelen arkadaşlarımızın milyonların temsilcisi olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim."
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