Samanyolu Haber /Spor / Adana Demirspor play off turuna yükseldi! /17 Ağustos 2023 23:35

Adana Demirspor play off turuna yükseldi!

Yukatel Adana Demirspor ilk maçta sahasında 5-1 mağlup ettiği Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Temsilcimizin rakibi Genk oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Adana Demirspor Hırvatistan deplasmanında Osijek’e 3-2 mağlup oldu. İlk maçta sahasında 5-1 galip gelen temsilcimiz skor avantajıyla adını play-off’a yazdırdı.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor play-off turunda Avrupa Ligi’ne veda eden Genk ile oynayacak. Temsilcimiz play-off turunu da geçerse gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.

PERDEYİ YUSUF SARI AÇTI

Hırvatistan’daki maça avantajlı giden Yukatel Adana Demirspor 31. dakikada Yusuf Sarı’nın golüyle öne geçti.

43’te Osijek Darko Nejasmic’in kafa golüyle skora denge getirdi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda maçı çevirmek için yüklenen Hırvat ekibi Mijo Caktas’ın 59’da attığı golle 2-1 öne geçti.

82. dakikada Osijek penaltı kazandı. Topun başına geçen Sime Grzan kaleciyi ters köşede bırakarak farkı 2’ye çıkardı.

Son dakikalarda maçı uzatmaya taşımak için 2 gole daha ihtiyacı olan Hırvat temsilcisi, Adana Demirspor kalesinde yoğun bir baskı kurdu.

SON SÖZÜ YUSUF ERDOĞAN SÖYLEDİ

Ancak temsilcimiz rakibi yüklenirken müthiş bir kontra atakta Yusuf Erdoğan’ın golüyle durumu 3-2 yaptı ve Osijek’in umutlarını kırdı.

Bu skorla adını play off’a yazdıran Adana Demirspor, Olympiakos’a 90+6’da yediği golle skor avantajı kaybeden ve Avrupa Ligi’ne veda eden Belçika temsilcisi Genk ile oynayacak.

ADANA DEMİRSPOR’UN AVRUPA KARNESİ

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Romanya temsilcisi CFR Cluj’u deplasmanda 1-1’in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

3. eleme turu ilk maçında da Osijek’i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek’i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
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